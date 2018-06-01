В Китае упал метеорит

replyua.net , очевидцы происшествия успели заснять падение метеорита на видео, после чего разместили ролик в Интернете. Как передает, очевидцы происшествия успели заснять падение метеорита на видео, после чего разместили ролик в Интернете.









Отмечается, что падение космического тела и момент сгорания его в атмосфере Земли было хорошо видно из города Джигхонг, на юго-западе Китая. Местные власти уже сообщили о том, что никто из местных жителей не пострадал. Не сообщается и о разрушениях.





Пока неизвестно, долетел ли объект до Земли, или он успел сгореть в плотных слоях атмосферы. Активисты уже приступили к поискам метеорита в месте, в котором предположительно он мог упасть.