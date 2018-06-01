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В Китае упал метеорит
1 июня, в пятницу, в провинции Китая Юньнань упал метеорит.
Как передает
Отмечается, что падение космического тела и момент сгорания его в атмосфере Земли было хорошо видно из города Джигхонг, на юго-западе Китая. Местные власти уже сообщили о том, что никто из местных жителей не пострадал. Не сообщается и о разрушениях.
Пока неизвестно, долетел ли объект до Земли, или он успел сгореть в плотных слоях атмосферы. Активисты уже приступили к поискам метеорита в месте, в котором предположительно он мог упасть.
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1 июня, в пятницу, в провинции Китая Юньнань упал метеорит.
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