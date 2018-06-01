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Лукашенко критикует Россию второй день подряд. К чему бы это?

02.06.2018 16:10 — Разное | Партизан  
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В субботу Лукашенко выступил с резкой критикой попыток России приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.

Об этом он заявил на территории Брестской крепости. 

"Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - цитирует Лукашенко БелТА.


 
 
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В субботу Лукашенко выступил с резкой критикой попыток России приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.
 
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