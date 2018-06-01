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В Гомеле "заминировали" ж/д вокзал: эвакуировали более 230 человек

02.06.2018 16:04 — Разное | Партизан  
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Более 230 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании.

2 июня в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован. 

В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было. 

Позже было установлено, что сообщение о минировании поступило от неработающего гомельчанина 1979 года рождения. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Гомель
 
 
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Более 230 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании.
 
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