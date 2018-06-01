2 июня в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован.





В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было.





Позже было установлено, что сообщение о минировании поступило от неработающего гомельчанина 1979 года рождения.





Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.