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Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно

02.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Под одной крышей он объединил два музея, арт-кафе, сувенирную лавку и выставочный зал. А главное – центр позволит побывать, пусть и виртуально, на фестивале национальных культур в любое время года. Он станет местом, где свою культуру и традиции смогут презентовать представители разных национальностей, живущие в Беларуси. 

Одно из центральных мест здесь отдано в полную власть музея фестиваля национальных культур: история праздника, путешествие по подворьям, традиции народов, принимающих в нем участие, все это увидят гости. А современные интерактивные технологии позволят в буквальном смысле погрузиться в атмосферу праздника, заглянуть на национальные подворья и встретить красочное шествие участников. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Более 20 лет назад фестиваль стартовал в Гродно, он прижился и получил заслуженную высокую оценку среди наших гостей и жителей. Шли годы, собирались материалы, и мы решили, что эта добрая история должна сохраниться. Благодаря активной позиции председателя облисполкома Владимира Кравцова сегодня открываем этот культурный центр, - отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. - Сейчас мы еще в начале пути и надеемся, что каждый, кто сможет, внесет лепту в развитие этого музея, его экспозиции. Сегодня в области 573 музея, и мы на этом не останавливаемся. В прошлом году открыли 26 музеев, в этом планируем еще десять. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Участие в открытии знакового для Гродно объекта приняли Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель горисполкома Мечислав Гой, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители национальных диаспор и творческой интеллигенции города. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Почетные гости посетили музей фестиваля, который постепенно насыщается новейшими технологиями и становится максимально интерактивным. В одном из залов уже установлен проектор, в другом вскоре появится стол-планшет. Как рассказала заместитель директора культурно-развлекательного и выставочного центра «Галактика» Ирина Сильванович, первой там будет записана программа, которая позволит познакомиться с кулинарными традициями Беларуси, а в будущем медиа-контент о фестивале расширят и тематически, и форматно. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Стены нового культурного центра украшают фотографии со всех фестивалей – это своего рода фотолетопись знаменитого и самого яркого гродненского праздника. В выставочном зале – картины с видами Гродно, которые можно приобрести. Рядом - сувенирная лавка, где появился и новый подарочный набор - ароматный мед от «Мядовага шляху» и кружки с контурами гродненских достопримечательностей, дизайн которых разработал известный художник Гродно Александр Сильванович. Нашли свое место здесь удивительные миниатюрные ангелы, изделия из кожи, дерева и многое другое – то, что неизменно предлагают гостям «с любовью, из Гродно». 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

На первом этаже культурного центра открыт еще один музей – города Гродно. А его главная изюминка – макет миниатюрной центральной части города, который объединил разные эпохи: здесь и современные 
здания, и утраченные памятники архитектуры. Современные интерактивные технологии также помогают представить, каким был город в разное время, и увидеть его главные достопримечательности. 

Еще один зал стал необычным арт-кафе, в котором главное – «арт». Здесь уже планируют проводить презентации, мастер-классы, небольшие камерные концерты и другие мероприятия. Культурное городское пространство. Сделать атмосферу более уютной поможет чашечка ароматного чая или кофе со сладким угощением. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Гуляя по залам нового центра, представители диаспор не скрывали восторга и радости: теперь у них появился свой центр, где они могут встречаться и приглашать сюда гостей, чтобы шире знакомить гродненцев и туристов со своей культурой. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
 

Культурный центр «Фестивальный» уже принимает многочисленных гостей и завоевывает популярность. Именно этого центру пожелали присутствующие на его открытии - быть интересным и востребованным. 

Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно
Культурный центр «Фестивальный» открыли в Гродно

"ГП"

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Под одной крышей он объединил два музея, арт-кафе, сувенирную лавку и выставочный зал. А главное – центр позволит побывать, пусть и виртуально, на фестивале...
 
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