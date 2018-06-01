Состоялось торжественное открытие памятника Давыду Городенскому (+видео-отчет)

В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно состоялось торжественное открытие памятника
государственному деятелю ВКЛ - Гродненскому полководцу Давыду Городенскому.
Памятник около четырех метров. Он сделан из серого гранита на заказ в России.
Изготовил памятник князю из цельного куска гранита мансуровского месторождения столичный скульптор Сергей Оганов. Он стал победителем конкурса эскизных проектов, который проводился в начале 2017 года. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ, все расходы взял на себя меценат.
Высота памятника с постаментом - около 4 м. Установлен он на перекрестке улиц Замковой и Давыда Городенского. Интересно, что для надписей на постаменте использовался специально разработанный шрифт.