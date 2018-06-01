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Состоялось торжественное открытие памятника Давыду Городенскому (+видео-отчет)

02.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно состоялось торжественное открытие памятника

государственному деятелю ВКЛ - Гродненскому полководцу Давыду Городенскому.

Памятник около четырех метров. Он сделан из серого гранита на заказ в России. 

Изготовил памятник князю из цельного куска гранита мансуровского месторождения столичный скульптор Сергей Оганов. Он стал победителем конкурса эскизных проектов, который проводился в начале 2017 года. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ, все расходы взял на себя меценат.

Высота памятника с постаментом - около 4 м. Установлен он на перекрестке улиц Замковой и Давыда Городенского. Интересно, что для надписей на постаменте использовался специально разработанный шрифт.

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно состоялось торжественное открытие памятника государственному деятелю ВКЛ - Гродненскому полководцу Давыду...
 
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