Состоялось торжественное открытие памятника Давыду Городенскому (+видео-отчет)

В рамках Фестиваля национальных культур в Гродно состоялось торжественное открытие памятника

государственному деятелю ВКЛ - Гродненскому полководцу Давыду Городенскому.

Памятник около четырех метров. Он сделан из серого гранита на заказ в России.

Изготовил памятник князю из цельного куска гранита мансуровского месторождения столичный скульптор Сергей Оганов. Он стал победителем конкурса эскизных проектов, который проводился в начале 2017 года. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ, все расходы взял на себя меценат.

Высота памятника с постаментом - около 4 м. Установлен он на перекрестке улиц Замковой и Давыда Городенского. Интересно, что для надписей на постаменте использовался специально разработанный шрифт.