Сегодня первый день Республиканского Фестиваля национальных культур в Гродно (+видео-отчет)

Сегодня первый день Республиканского Фестиваля национальных культур в Гродно.

Наш корреспондент Анастасия Шимко находится в центре событий, чтобы держать вас, наших читателей, в курсе происходящего на колоритном и самобытном фестивале .

Уже с самого утра в городе концентрировалась праздничная атмосфера: представители диаспор оформляли свои подворья, а улица Советская перевоплотилась - один почти бесконечный город мастеров.

В фестивальные дни Гродно ожидает более 100 тысяч гостей. Будет много музыки и танцев, будут подворья и множество представителей разных национальностей в красочных народных костюмах.

Атмосфера располагает к веселью и вся подготовка уже выглядит очень масштабно.