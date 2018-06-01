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Белорусские велогонщики пополнили медальную копилку на соревнованиях «Гран-при Москвы»
Белорусские гонщики выиграли ещё две награды на международном турнире по велоспорту на треке «Гран-при Москвы».
Успешным получился заезд в командной гонке – «мэдисоне». Евгений Королёк и Михаил Шеметов с результатом 43 очка финишировали вторыми. Ещё одна белорусская команда в составе Романа Тишкова и Евгения Ахраменко заняла третье место.
Победили же итальянские гонщики. Они опередили белорусов на 5 очков. Напомним, в первый день «гран-при» серебряным призёром стала белоруска Инна Савенко (она поднялась на пьедестал в «омниуме»). Заработанные в Москве очки позволят велосипедистам улучшить рейтинг для участия в этапах Кубка мира, которые являются отборочными на Олимпиаду в Токио.
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Белорусские гонщики выиграли ещё две медали на международном турнире по велоспорту на треке «Гран-при Москвы».
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