Белорусские велогонщики пополнили медальную копилку на соревнованиях «Гран-при Москвы»

Белорусские гонщики выиграли ещё две награды на международном турнире по велоспорту на треке «Гран-при Москвы».

Успешным получился заезд в командной гонке – «мэдисоне». Евгений Королёк и Михаил Шеметов с результатом 43 очка финишировали вторыми. Ещё одна белорусская команда в составе Романа Тишкова и Евгения Ахраменко заняла третье место.

Победили же итальянские гонщики. Они опередили белорусов на 5 очков. Напомним, в первый день «гран-при» серебряным призёром стала белоруска Инна Савенко (она поднялась на пьедестал в «омниуме»). Заработанные в Москве очки позволят велосипедистам улучшить рейтинг для участия в этапах Кубка мира, которые являются отборочными на Олимпиаду в Токио.