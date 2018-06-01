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В Турции запретили Uber

02.06.2018 17:15 — Разное | Интерфакс  
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 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что деятельность Uber в стране отныне запрещена, пишет газета Daily Sabah.

Эрдоган сослался на то, что в Турции есть собственная система такси, и власти не позволят иностранному перевозчику разрушить ее. Так, Стамбул обслуживает около 18 тысяч традиционных желтых такси.

Впрочем, защитники Uber отмечают, что низкий уровень обслуживания в них спосбствовал успеху американской компании.

Ранее Uber была вынуждена прекратить свою деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии.

 
 
 
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 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что деятельность Uber в стране отныне запрещена, пишет газета Daily Sabah. Эрдоган сослался на то, что в Турции...
 
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