Российская миссия в первый день председательства РФ в Совете Безопасности провела в штаб-квартире ООН презентацию предстоящего чемпионата мира по футболу

Россия в честь предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA-2018 подарила коллегам по Совету Безопасности ООН именные майки их национальных сборных.

Российская миссия в первый день председательства РФ в Совете Безопасности провела в штаб-квартире ООН презентацию предстоящего чемпионата мира. Мероприятие посетили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посол ЧМ-2018 певица Зара, а также большое число представителей стран-членов и секретариата Организации.

Дипломаты постпредства России в рамках мероприятия провели лотерею для присутствующих гостей с розыгрышем призов с символикой чемпионата: мячи, кепки, талисман "волк-забивака", значки, кепки и магниты. Счастливыми обладателями призов стали 20 гостей мероприятия.

Глава российской миссии при ООН В.Небензя, открывая презентацию, заявил, что "чемпионат мира это не просто спортивное событие, а событие мирового значения, которое ждут не только болельщики".

"Это праздник спорта и всего мира, а спорт - это мир, а мир - это, чем занимается ООН, так что все совпадает", - сказал дипломат.

МАЙКИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СБ

В.Небензя рассказал присутствующим, что в первый день российского председательства в Совете безопасности ООН члены СБ были проинформированы о предстоящем чемпионате.

"Мы раздали всем брошюры, расписание игр, здесь, в ООН, мы устроим просмотр игр live. Плюс, открою небольшой секрет, всем моим коллегам (по СБ - ИФ) мы подарили майки их национальных сборных, с их именами и с номером 10 у каждого на спине, с эмблемой чемпионата мира", - отметил он.

Российский дипломат пообещал, что члены СБ "обязательно один раз за этот месяц придут в них в Совет Безопасности".

КУСОЧЕК РОССИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ

Российский постпред подчеркнул, что "люди, которые поедут в Россию (на ЧМ-ИФ) привезут оттуда кусочек России, и для многих это, наверняка, станет открытием".

"Потому что то, что многие люди здесь благодаря прессе и индоктринации думают о России, не есть Россия. Россия это не то, что часто думают о ней за границей", - пояснил он.

Посол ЧМ-2018 певица Зара, которая прилетела в Нью-Йорк в ООН на презентацию предстоящего чемпионата мира, считает , что "самое главное в ЧМ по футболу - это показать, какая наша страна - многонациональная, дружелюбная, с богатой историей". "Я очень хочу, чтобы гости в нашей стране познакомились и почувствовали нашу душу и культуру", - сказала она.

ТРАНСЛЯЦИИ ЧМ В ООН

Ранее В.Небензя в ходе пресс-конференции рассказал, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будут идти трансляции игр чемпионата мира.

"(14 июня - ИФ) у нас будет короткий, но приятный перерыв в районе 10:30 (17:30 мск). Мы пригласим всех членов делегаций для того, чтобы посмотреть на церемонию открытия чемпионата мира по прямой трансляции из Москвы", - сказал В.Небензя журналистам.

Он сообщил, что в Организации будут установлены в четырех местах ТВ-экраны, по которым можно будет следить за трансляцией футбольных матчей.

Российский постпред отметил, что в ходе чемпионата некоторые игры можно будет посмотреть в прямом эфире в районе 12:00-13:00 по времени Нью-Йорка (19:00-20:00 мск), другие можно будет отследить в записи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.