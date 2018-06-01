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Сингапур готов принять финансовое участие в организации саммита США-КНДР

02.06.2018 16:17 — Разное | Интерфакс  
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Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече", - сказал он без каких-либо подробностей.

Ранее "Вашингтон пост" написала, что пока остается неурегулированным ряд логистических и финансовых проблем, связанных с организацией саммита.

Первоначально саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от него из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

 

 

 
 
Ссылка на источник 24
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Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг...
 
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