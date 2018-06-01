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"Судьба нас, видно, за что-то наказывает". Тренер брестского "Динамо" об упущенной на последней минуте победы

02.06.2018 17:32 — Разное | Tut.by  
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Исполняющий обязанности главного тренера брестского «Динамо» Сергей Ковальчук после упущенной на последней минуте победы над минским «Торпедо» посетовал на судьбу, рассказал о факторе Милевского и о важности для команды будущей паузы.


Фото: ФК «Динамо-Брест»

— Тяжело найти какие-то слова, оправдания и так далее. Я думал, что видел многое — но, оказывается, не все. Вторая игра подряд — и снова такое. Конечно, видно, из-за чего.

На этом отрезке нам не хватает сил, поскольку накопилось очень много игр. Предстоящая пауза нужна как глоток свежего воздуха. Думаю, она пойдет нам на пользу, хотя многие и разъедутся по сборным. В любом случае, надо немного успокоиться, привести мысли в порядок. Судьба нас, видно, за что-то наказывает, раз не можем выиграть последние матчи.

— Есть ли смысл ссылаться на нехватку Милевского?

— Не хотел бы этого делать. Потому что мы не можем быть завязаны на одном игроке. Конечно, он играет важную роль. Но у нас достаточно много квалифицированных футболистов, которые должны заменять, привносить свои краски. Так что в отсутствии Милевского проблемы не видел. Тут больше наша голова, психология играет важную роль.

— Соперник сыграл с четырьмя защитниками. Для вас это стало неожиданностью?

— Нет, никаких проблем. Мы видели, что на такую расстановку они перестроились в матче с «Минском». Считаю, мы не должны подстраиваться под соперника, а показывать свою игру. Моментами это получалось, моментами — нет. Повторюсь: потеря концентрации на последних минутах — это наша вина.

— Что не получилось из того, что вышло у «Минска» в прошлом туре?

— По горячим следам не хочу анализировать. К сожалению, не сыграли замены. Всегда надеешься, что они усилят. В этой игре, однако, не получилось — я ждал большего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ковальчук посетовал на судьбу, рассказал о факторе Милевского и о важности для команды будущей паузы.
 
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