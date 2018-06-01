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Александр Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные скандалы

02.06.2018 17:24 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные скандалы

По словам президента, коррупционеры уже сидят в следственном изоляторе. В настоящее время готовится заявление для прессы.

Об этом президент Беларуси  заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ. - Прим. БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - заявил Александр Лукашенко.

 "Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.

"Но я ведь в Послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов", - сказал президент.

"Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено", - резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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По словам президента, коррупционеры уже сидят в следственном изоляторе. В настоящее время готовится заявление для прессы.
 
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