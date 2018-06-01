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Из поликлиники в Щучине из-за пожара эвакуировали более 100 человек
02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Вечером первого июня поступило сообщение о пожаре в УЗ "Щучинская центральная районная больница". Пожар повредил оборудование, закопчены потолок и стены. Пострадавших нет.
Администрацией поликлиники была проведена эвакуация людей до момента приезда спасателей. Сейчас идет работа по выяснению причин пожара.
Одна из версий – короткое замыкание.
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Вечером первого июня поступило сообщение о пожаре в УЗ "Щучинская центральная районная больница". Пожар повредил оборудование, закопчены потолок и стены....
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