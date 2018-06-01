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В Бресте сотрудники МЧС и волонтеры спасли щенка, застрявшего в битуме
02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Сотрудники МЧС выехали на место. Рядом со взлетной полосой аэропорта они обнаружили щенка, затрявшего в затвердевшем битуме. Спасать бедное животное решили безотлагательно. Начальник первой дежурной смены Мирослав Давидчик вспоминает, что застывшая смола была твердой, словно асфальт:
- Под щенком было углубление. Ему повезло, что голова лежала на мелком участке. Еще некоторое время, и его втянуло бы глубже.
При помощи шанцевого инструмента щенка удалось освободить из битумной ловушки. Но это не могло гарантировать ему спасение. Обессилевшего бедолагу нужно было отмыть. Сотрудники МЧС забрали животное к себе в часть, где связались с волонтерами организации "Доброта в Бресте". Те оперативно откликнулись на просьбу о помощи. Щенка доставили в ветклинику. За его жизнь боролись почти целый день, очищая от битума. Из-за смоляной корки у пса возникла сильная интоксикация, он был почти полностью обезвожен, со сломанными лапками и хвостом.
Несмотря на все сложности, операция по спасению животного завершилась успешно. Официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов рассказал, что через некоторое время щенок начал пить и есть. Сейчас его продолжают выхаживать и надеются, что эта история закончится благополучно.
Фото Брестского ОУМЧС
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Сотрудники МЧС выехали на место. Рядом со взлетной полосой аэропорта они обнаружили щенка, затрявшего в затвердевшем битуме. Спасать бедное животное решили...
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