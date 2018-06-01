В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сервис Uber‍ запретили в Турции По его словам, в Турции появился свой перевозчик. "Бизнес Uber, который у нас был, закончился. Его больше нет. У нас есть своя система такси", — заявил Эрдоган,...

По его словам, в Турции появился свой перевозчик. "", — заявил Эрдоган, пишетПрезидент Турции сделал акцент на том, что не даст Uber провалить бизнес турецких таксистов.Ранее по Стамбулу прокатилось несколько митингов таксистов, которых не устраивала работа Uber. Водители винили их в нечестной конкурентной борьбе, утверждая, что из-за Uber падают их доходы.Сегодня услугами сервиса автоперевозок Uber можно воспользоваться более чем в 100 городах по всему миру.