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Сервис Uber запретили в Турции
02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, в Турции появился свой перевозчик. "Бизнес Uber, который у нас был, закончился. Его больше нет. У нас есть своя система такси", — заявил Эрдоган, пишет
Президент Турции сделал акцент на том, что не даст Uber провалить бизнес турецких таксистов.
Ранее по Стамбулу прокатилось несколько митингов таксистов, которых не устраивала работа Uber. Водители винили их в нечестной конкурентной борьбе, утверждая, что из-за Uber падают их доходы.
Сегодня услугами сервиса автоперевозок Uber можно воспользоваться более чем в 100 городах по всему миру.
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По его словам, в Турции появился свой перевозчик. "Бизнес Uber, который у нас был, закончился. Его больше нет. У нас есть своя система такси", — заявил Эрдоган,...
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