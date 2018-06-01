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По северу страны на вечер объявлен оранжевый уровень опасности
02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодня, 2 июня, между пятью и девятью вечера по северу Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами будет дуть шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. Возможны сильные ливни и град.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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Сегодня, 2 июня, между пятью и девятью вечера по северу Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами будет дуть шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. Возможны...
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