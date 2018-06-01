В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 230 человек эвакуировали с вокзала в Гомеле Экстренно из 2-х зданий вокзала пришлось эвакуировать 234 человека, рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Взрывчатка так и не нашлась. Телефонного...

Экстренно из 2-х зданий вокзала пришлось эвакуировать 234 человека, рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Взрывчатка так и не нашлась.Телефонного террориста уже нашли. Ложное сообщение пришло от безработного 39-летнего гомельчанина.Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.Строить здание гомельского вокзала начали еще в 1873 году. За всю свою историю оно 3 раза подвергалось разрушению. Последний раз был в годы Великой Отечественной войны.В 2003 году здание гомельского вокзала вошло в Государственный список историко-культурных ценностей страны. Внутри его украшают колонны.