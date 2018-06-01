Фоторепортаж: в Минске началось строительство национального стадиона по пляжному футболу

1 / Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фоторепортаж: в Минске началось строительство национального стадиона по пляжному футболу - Для нас строительство национального стадиона – значимое событие, потому что раньше инфраструктура для пляжного футбола развивалась практически во всех...

, – говорит. –Стадион будет стационарным. В его строительстве есть много нюансов: например, поле обязательно должно иметь дренаж – систему для осушения, благодаря которой площадка, засыпанная песком, не будет бояться ни воды, ни снега. Песок, говорит Алексей Сычев, тоже особенный - кварцевый:К 20 июня будет готова площадка под стадион, и после этого начнется монтаж трибун и засыпка песка. Стадион будет рассчитан на полторы тысячи зрительских мест, 200 из которых отведены под вип-сектор. Скоро он сможет принять первых болельщиков, продолжает Алексей Сычев: