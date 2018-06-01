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Фоторепортаж: в Минске началось строительство национального стадиона по пляжному футболу

02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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- Для нас строительство национального стадиона – значимое событие, потому что раньше инфраструктура для пляжного футбола развивалась практически во всех областных центрах и всех областях, кроме Минска, – говорит председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев. – Появление такого стадиона международного уровня даст нам возможность проводить официальные международные соревнования по пляжному футболу в Минске. 




Стадион будет стационарным. В его строительстве есть много нюансов: например, поле обязательно должно иметь дренаж – систему для осушения, благодаря которой площадка, засыпанная песком, не будет бояться ни воды, ни снега. Песок, говорит Алексей Сычев, тоже особенный - кварцевый:




- Песок на стадионе для пляжного футбола не должен быть очень мелким, чтобы не поднималась пыль, но и не должен быть слишком крупным, поскольку на нем играют босиком. Кроме того, он должен иметь определенную сыпучесть. Кварцевый песок, который мы закупаем у «Гомельстекло», мы отправляли в специальную лабораторию в Канаду, где он прошел сертификацию и получил высокую оценку. 




К 20 июня будет готова площадка под стадион, и после этого начнется монтаж трибун и засыпка песка. Стадион будет рассчитан на полторы тысячи зрительских мест, 200 из которых отведены под вип-сектор. Скоро он сможет принять первых болельщиков, продолжает Алексей Сычев:




Одна из особенностей создания инфраструктуры для проведения Европейских игр в том, что мы должны на спортивных объектах провести тестовый турнир международного уровня. С 5 по 8 августа этого года у нас на стадионе пройдет этап Лиги Европы – аналог чемпионата Европы, где сыграют четыре сильнейшие команды континента. Они станут известны в ближайшее время после жеребьевки, но однозначно одной из них будет сборная Беларуси. Соревнования такого уровня пройдут в Беларуси впервые. Опыт строительства подобных стадионов в других странах гарантирует проведение международных соревнований в дальнейшем. В следующем году мы сможем претендовать на возможность проведения, к примеру, отборочного тура чемпионата мира. 






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Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
Фото: Дмитрий ТКАЧЕВ
 
Теги: Минск
 
 
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- Для нас строительство национального стадиона – значимое событие, потому что раньше инфраструктура для пляжного футбола развивалась практически во всех...
 
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