Фото biathlon.bу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Надежда Скардино решила завершить карьеру биатлонистки Фото biathlon.bу По словам спортсменки, было много мыслей по поводу продолжения карьеры. Был разговор с главным тренером Юрием Альберсом и руководством...

По словам спортсменки, было много мыслей по поводу продолжения карьеры. Был разговор с главным тренером Юрием Альберсом и руководством федерации, которые приняли решение биатлонистки закончить карьеру. Сейчас Надежда Скардино хочет отдохнуть. "", - передает слова Надежды СкардиноОна выразила благодарность болельщиков за то, что ее поддерживали все эти 15 лет ее участия в национальной команде Беларуси.За всю карьеру самой значимой победой Надежды Скардино стало золото в эстафете 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане. Также спортсменка взяла бронзу Игр в Сочи и бронзу на ЧМ по биатлону в эстафете.