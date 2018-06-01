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Надежда Скардино решила завершить карьеру биатлонистки

02.06.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото biathlon.bу

По словам спортсменки, было много мыслей по поводу продолжения карьеры. Был разговор с главным тренером Юрием Альберсом и руководством федерации, которые приняли решение биатлонистки закончить карьеру. Сейчас Надежда Скардино хочет отдохнуть. "Планов, чем буду заниматься, пока не строю, все-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг", - передает слова Надежды Скардино БЕЛТА.

Она выразила благодарность болельщиков за то, что ее поддерживали все эти 15 лет ее участия в национальной команде Беларуси.

За всю карьеру самой значимой победой Надежды Скардино стало золото в эстафете 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане. Также спортсменка взяла бронзу Игр в Сочи и бронзу на ЧМ по биатлону в эстафете.



 
 
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Фото biathlon.bу По словам спортсменки, было много мыслей по поводу продолжения карьеры. Был разговор с главным тренером Юрием Альберсом и руководством...
 
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