Двое мужчин размахивали топорами в центре Бреста

Двое пьяных парней были задержаны в центре Бреста вечером 1 июня. Они устроили своеобразное развлечение: размахивали топорами возле прохожих.

В результате лёгкие ранения получил один из мужчин, вставший у них на пути. У задержанных возник с ним конфликт, и прохожий в результате оказался в больнице. К счастью, травмы оказались лёгкими, и вскоре его отпустили домой.

По факту происшествия проводится проверка.