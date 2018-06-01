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Двое мужчин размахивали топорами в центре Бреста
Двое пьяных парней были задержаны в центре Бреста вечером 1 июня. Они устроили своеобразное развлечение: размахивали топорами возле прохожих.
В результате лёгкие ранения получил один из мужчин, вставший у них на пути. У задержанных возник с ним конфликт, и прохожий в результате оказался в больнице. К счастью, травмы оказались лёгкими, и вскоре его отпустили домой.
По факту происшествия проводится проверка.
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Двое пьяных парней были задержаны в центре Бреста вечером 1 июня. Они устроили своеобразное развлечение: размахивали топорами возле прохожих.
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