Бенедикт Камбербэтч спас велосипедиста от грабителей рядом c Бейкер-стрит

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заступился за курьера на велосипеде, на которого напали четверо грабителей, пишет The Telegraph . Притом инцидент произошел недалеко от Бейкер-стрит, ка который жил Шерлок Холмс – персонаж, которого играл Камбербэтч.

Актер с женой ехали на такси по Лондону, когда увидел, что на велосипедиста напали и ударили его по голове бутылкой. Он выскочил из машины и побежал к ним, крича: «Оставьте его в покое!» Тогда-то таксист и узнал в своем пассажире знаменитого Шерлока. Водитель, впрочем, тоже вмешался в драку: «Я схватил одного парня, Бенедикт — другого. Казалось, он точно знает, что делает. Он был очень смел. Честно говоря, он и сделал всю работу».

«Они [грабители] попытались напасть и на актера, но он смог дать отпор. Он получил травму. Я думаю, когда они тоже узнали Бенедикта, они убежали», — добавил Мануэль Диас и назвал своего пассажира супергероем.

Пока что непонятно, пострадал ли Бенедикт Камбербэтч: разные источники дают противоречивую информацию. Медицинская помощь велосипедисту не понадобилась. Он обратился в полицию, но нападавшие пока не пойманы.