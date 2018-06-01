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Бенедикт Камбербэтч спас велосипедиста от грабителей рядом c Бейкер-стрит

02.06.2018 17:35 — Разное | KYKY  
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Британский актер Бенедикт Камбербэтч заступился за курьера на велосипеде, на которого напали четверо грабителей, пишет The Telegraph. Притом инцидент произошел недалеко от Бейкер-стрит, ка который жил Шерлок Холмс – персонаж, которого играл Камбербэтч. 

Актер с женой ехали на такси по Лондону, когда увидел, что на велосипедиста напали и ударили его по голове бутылкой. Он выскочил из машины и побежал к ним, крича: «Оставьте его в покое!» Тогда-то таксист и узнал в своем пассажире знаменитого Шерлока. Водитель, впрочем, тоже вмешался в драку: «Я схватил одного парня, Бенедикт — другого. Казалось, он точно знает, что делает. Он был очень смел. Честно говоря, он и сделал всю работу».

«Они [грабители] попытались напасть и на актера, но он смог дать отпор. Он получил травму. Я думаю, когда они тоже узнали Бенедикта, они убежали», — добавил Мануэль Диас и назвал своего пассажира супергероем.

Пока что непонятно, пострадал ли Бенедикт Камбербэтч: разные источники дают противоречивую информацию. Медицинская помощь велосипедисту не понадобилась. Он обратился в полицию, но нападавшие пока не пойманы. 

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч заступился за курьера на велосипеде, на которого напали четверо грабителей, пишет The Telegraph. Притом инцидент произошел...
 
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