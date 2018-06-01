​Оранжевый уровень опасности объявили синоптики по северу Беларуси вечером 2 июня

Грозы и ветер прогнозируются по северу Беларуси вечером 2 июня. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

На сайте Гидромета сообщается, что 2 июня, в период с 17.00 до 21.00 по северу страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сильные ливни, град.