Брестское «Динамо» во втором матче подряд упустило победу на последних минутах

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Футболисты «Динамо-Брест» снова разочаровали своих поклонников (а возможно и Диего Марадону). В игре 10-го тура Высшей лиги клуб с берегов Буга обидно потерял очки с минским «Торпедо».

Команда с запада страны открыла счёт на 30-й минуте (забил Алексей Гаврилович). Однако развить успех гости не смогли, а под самый занавес матча ещё и пропустили от «автозаводцев» гол, позволивший им вырвать ничью (1:1).

Отметим, что брестское «Динамо» заканчивает с таким счётом уже третье сражение подряд.