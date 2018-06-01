​Международная коалиция нанесла авиаудар по Сирии: восемь погибших

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской провинции Эль-Хасаке, в результате восемь человек погибли, сообщают СМИ со ссылкой на местное новостное агентство SANA.

Удар нанесли по деревне Диб Хададж, погибла семья из восьми человек.

Добавим, в этот же день Пентагон представил американскому конгрессу доклад, согласно которому, примерно 500 мирных жителей были убиты во время военных операций Соединённых Штатов в Сирии, Ираке, Афганистане и Йемене.