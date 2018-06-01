Золотое Кольцо России

Многие считают, что лучшим способом осознать красоту и величие России является поездка по городам ее Золотого Кольца. Согласно утверждениям историков, именно в них расположено большинство превосходных древнерусских исторических и архитектурных памятников.

Как известно, в состав Золотого Кольца России входит 8 городов: Владимир, Ярославль, Сергиев Посад, Суздаль, Кострома, Переславль-Залесский, Иваново и Ростов Великий. Между тем, в данный список можно включить другие российские города, однако пока это не утверждено и считается спорным утверждением.

Туры по данному направлению обрели огромную популярность у российских и зарубежных туристов. Отметим, что экскурсия в Ростов Великий и Переславль-Залесский из Москвы на автобусе позволит насладиться в течении одного дня всем великолепием древнерусских городов. Путешествие по старинным российским городам, расположенным в 6 регионах великого государства, дает возможность получения несказанного удовольствия для любителей древности и природы, ценителей культурного и архитектурного наследия.

Маршруты Золотого Кольца можно проходить в любое время года. Подобные путешествия особо интересны тем, кого интересует история, культура и современность РФ, познание ее древней столицы наряду с другими городами, оставивших глубокий исторический след, пройдя столетия.

Ежедневно по городам Золотого Кольца на автобусах, теплоходах, автомобилях отправляется множество туристов. Они пользуются регулярными экскурсионными турами, праздничными программами, событийными поездками по различным фольклорным фестивалям, наряду с интерактивными экскурсиями, в которых каждому желающему предоставляется возможность участия в мероприятиях, с мастер-классами по изучению традиционных русских ремесел. Благодаря всему многообразию программ туристы любых категорий и возрастов смогут удовлетворить свои запросы, что также касается корпоративных и школьных групп.

История Золотого Кольца насыщена событиями, о чем написаны книги. Однако во многим она и трагична: безразличность и равнодушие, активная застройка привели к потере многих уникальных исторических достопримечательностей и культурных памятников. К счастью, большинство образцов наследия сохранено и ныне находится под охраной ЮНЕСКО и Российского государства.