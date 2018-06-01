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«Вы услышите ещё новые факты». Президент проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Брестскую область Президент Александр Лукашенко прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко, а также анонсировал очередные антикоррупционные задержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как на меня можно обижаться, если постоянно назначая людей, об этом предупреждаю их.
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Брестскую область Президент Александр Лукашенко прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по...
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