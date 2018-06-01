ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко

02.06.2018 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Уже по традиции таких поездок, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко

Глава государства прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он попал в поле зрения действительно где-то около двух лет тому назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. И в очередной раз, когда изучение шло кадровое – это же кадры на выдвижение, инспекторы, помощники – мы изучаем людей, и я задал вопрос: «Откуда такая роскошь? Автомобили – до десятка, квартиры – до десятка». Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрения подозрениями. Какие-то были факты.

Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А это потому что в Гродненской области, допустим, табаком торговали – вы мне платите за это. Вёл как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

КГБ раскрыл подробности коррупционной деятельности помощника Президента Ровнейко

И когда мне факты на стол положили, я говорю: «Хорошо». Должен быть исключительно факт, когда не вывернешься. Прошло определенное время. 200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени.

Во время дачи этих денег его задержали с деньгами этими в руках. Потому что операция готовилась эта. Она была санкционирована мною. Но вы обратите внимание, я же не сторонник того, чтобы их ловили. Думаете, мне приятно, когда в таких должностях люди с погонами большими попадаются за коррупцию? Конечно, нет. Мне это неприятно.

«Вы услышите еще новые факты». Президент анонсировал новые громкие антикоррупционные задержания

На страже региональной и международной безопасности. Президент продолжает знакомиться с положением дел на границе

Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: «Пограничные войска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Астронавт НАСА провела в космосе 665 суток и рассказала о самом жутком в жизни на МКС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика