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«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко
Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже по традиции таких поездок, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.
Глава государства прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А это потому что в Гродненской области, допустим, табаком торговали – вы мне платите за это. Вёл как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.
И когда мне факты на стол положили, я говорю: «Хорошо». Должен быть исключительно факт, когда не вывернешься. Прошло определенное время. 200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени.
Во время дачи этих денег его задержали с деньгами этими в руках. Потому что операция готовилась эта. Она была санкционирована мною. Но вы обратите внимание, я же не сторонник того, чтобы их ловили. Думаете, мне приятно, когда в таких должностях люди с погонами большими попадаются за коррупцию? Конечно, нет. Мне это неприятно.
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«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко
Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: «Пограничные войска...
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