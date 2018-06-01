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По северу Беларуси на вечер 2 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра
Новости Беларуси. 2 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
По сведениям Белгидромета, на северных территориях республики начиная с пяти вечера ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра порывами от 15 до 20 м/с. Также прогнозируются сильные ливни и град.
Объявлено штормовое предупреждение.
МЧС Беларуси
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Новости Беларуси. 2 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По сведениям Белгидромета, на северных территориях республики начиная с пяти вечера...
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