ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры

02.06.2018 17:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки. Об этом, со ссылкой на биатлонистку, сообщает БЕЛТА.  

33-летняя спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку, которую они ей оказывали на протяжении 15 лет, пока она была в составе национальной команды Беларуси.  

Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Фото: instagram.com/skardinon  

«Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации – они приняли моё решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, всё-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг», – поделилась мыслями девушка.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Фото: instagram.com/dadofun  

Поклонники биатлонистки с пониманием отнеслись к её решению и пожелали Надежде успехов.  

«Надюша! Только что увидела, что Вы объявили о завершении карьеры! Удачи Вам в Ваших новых начинаниях и успехов во всем!»,  

«Надь, спасибо за всё! Успехов в дальнейшем, ты навсегда одна из моих любимых спортсменок!»,  

Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница»  

«Спасибо Вам, Надя! Удачи и успехов в дальнейшем будущем!»,  

«Как же жаль. Спасибо за всё, Надюша!».  

Надежда Скардино дебютировала в Кубке мира 29 ноября 2006 года в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Тогда спортсменка заняла 44 место. В сезоне 2010/2011 биатлонистка взяла 3 место в эстафете в Оберхофе.  

Одного из наиболее впечатляющих достижений Скардино добилась в сезоне 2013/2014. Спортсменка установила мировой рекорд по точности стрельбы – без промахов 22 огневых рубежа (110+ мишеней) подряд. Также в 2014 году на Олимпиаде в Сочи девушка завоевала бронзу в индивидуальной гонке.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Фото: instagram.com/skardinon  

Сезон 2017/2018 стал не менее впечатляющим. 29 ноября 2017 года в индивидуальной гонке Скардино впервые заняла первое место.  

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожали Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей  

В этом же сезоне биатлонистка стала обладательницей малого Хрустального Глобуса. И, конечно, нельзя забыть про золотую медаль в эстафете в Пхёнчхане, которая принесла Скардино звание олимпийской чемпионки.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Фото: instagram.com/skardinon  

Что публикует прославленная спортсменка в социальных сетях, чем занимается в свободное время, что любит и о чём мечтает?  

Большой фотофакт здесь.  

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки. Об этом, со ссылкой на биатлонистку, сообщает БЕЛТА.   33-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бенедикт Камбербэтч спас велосипедиста от грабителей рядом c Бейкер-стрит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика