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Астронавт НАСА провела в космосе 665 суток и рассказала о самом жутком в жизни на МКС

02.06.2018 18:13 — Разное | Партизан  
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Когда астронавт НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson) говорит о том, что больше не полетит в космос, у нее на глаза наворачиваются слезы.

Бывшая глава Международной космической станции (МКС) провела в космосе 665 суток — на голову опережая других американцев. По ее широкой улыбке и заливистому смеху ясно, что она обожала свою работу в космосе всей душой, будь то установка элементов в солнечные батареи или взятие проб таинственных космических микробов.

«Быть частью космического эксперимента — не только большая честь, но и невероятно приятно», — говорит она в интервью журналу «Бизнес Инсайдер» (Business Insider).

Однако есть одно укромное местечко, по которому Уитсон точно не заскучает: туалет.

«МКС в этом смысле далеко не отель», — заявила Уитсон, находясь в пятизвездочном отеле в Нью-Йорке. Уж в нем-то нормальный туалет со смывом точно имеется. «А там больше похоже на кемпинг», — вспоминает она.

Кто бы что ни говорил, туалет на МКС есть и он отнюдь не столь ужасен, как памперсы максимального впитывания, в которые приходилось облачаться астронавтам во время лунных миссий «Апполон».

Однако роскошью в космическом туалете и не пахнет, хоть он и стоит 19 тысяч долларов. 

«Ходить по-маленькому очень даже просто», — делится впечатлениями Уитсон. Для этих целей астронавты пользуются воронкой. К ней прилагается вентилятор — с его помощью моча засасывается внутрь, чтобы не летала по кораблю. 

Видите трубку с правой стороны фото? Все это дело стекается именно туда.



Примерно через восемь суток моча переработается в питьевую воду для астронавтов.

Однако чтобы сходить по-большому, приходится поднапрячься. «Это гораздо труднее, потому что все время надо попасть точно в цель», — рассказывает Уитсон.

Ходить по-большому членам экипажа МКС приходится в маленькое, не больше тарелки отверстие вверху серебристого контейнера, после чего продукты жизнедеятельности засасываются внутрь при помощи вентилятора и упаковываются в пластмассовый пакет. Там они хранятся до того момента, когда их можно будет выбросить.

«Когда контейнер переполняется, приходится надевать перчатку и это дело трамбовать», — вспоминает Уитсон с гримасой брезгливости.


Иногда что-то идет наперекосяк и туалет, бывает, не срабатывает. Тогда астронавтам приходится ловить в прямом смысле этого слова летающие фекалии.

В конце концов, все отходы сбрасываются на грузовой корабль, который забирает с МКС мусор и впоследствии сгорает в атмосфере Земли. «Мы специально направляем его по такой траектории, чтобы он сгорел дотла», — говорит Уитсон.

80-85% мочи становится питьевой водой, а остальное превращается в соленые отходы.«Мы хотим создать систему закрытого цикла, в которой будет перерабатываться вся наша вода. Пожалуй, это и станет следующим шагом вперед на МКС», — говорит Уитсон.

Если у вас еще остались вопросы о том, как работает космический туалет, посмотрите видео-лекцию итальянского астронавта Саманты Кристофоретти (Samantha Cristoforetti).





 
 
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Когда астронавт НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson) говорит о том, что больше не полетит в космос, у нее на глаза наворачиваются слезы.
 
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