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В Беларуси работают над созданием беспилотника большой дальности и продолжительности полетов

02.06.2018 17:59 — Разное | Партизан  
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Представители Государственного военно-промышленного комитета и ряда организаций, входящих в его систему, приняли участие в V научно-практической конференции, проводимой управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, с 30 мая по 1 июня на базе 927 центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманово рассматривались перспективы развития беспилотной авиации в Беларуси, проблемные вопросы и пути их решения.

В частности, специалисты организаций системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики поделились с коллегами опытом и новыми подходами в разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА), перспективами развития производства БЛА в Беларуси.

В представительном форуме приняли участие представители различных министерств и ведомств, а также ряд компаний-разработчиков БЛА из России.

На выставке предприятия Госкомвоенпрома (ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей») и оборонного сектора экономики Беларуси представили образцы перспективных и модернизированных БАК, в том числе стоящих или планируемых к принятию на вооружение ВС.

Всего на выставке экспонировалось около 30 образцов БЛА самолетного и вертолетного типов, в том числе в ударном исполнении.

Ряд роботоризированных летательных аппаратов совершил практические полеты. Так, специалисты ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» совместно с ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» произвели запуск новейшей версии БЛА 1ЛА-150-01 с измененной конфигурацией планера и улучшенными летно-тактическими характеристиками с катапульты 1МПУ-150. 

После взлета указанный БЛА совершил посадку в автоматическом режиме на военном аэродроме в Барановичах.

Среди комплексных системных проектов, которым в Госкомвоенпроме в настоящее время уделяется приоритетное значение, является создание роботизированной и беспилотной техники, объединенной в сеть боевых и обеспечивающих платформ.


По данному направлению организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, были продолжены работы по созданию и модернизации БАК различного назначения.

В результате целенаправленной политики сегодня создан и предлагается потенциальным покупателям ряд эффективных БАК – тактические БАК ближнего действия «Беркут-1» и «Москит»; тактический БАК малой дальности «Беркут-2»; многофункциональный БАК «Гриф-100» с дальностью действия до 100 км, БАК вертикального взлета и посадки (типа квадрокоптер) «Шершень», а также ряд элементов и целевых нагрузок, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе БАК.

Весьма примечательно то, что все они, за малым исключением, созданы на основе белорусских комплектующих.

Тактические БАК ближнего действия «Беркут-1» и «Москит»; тактический БАК малой дальности «Беркут-2» приняты на вооружение и используются в подразделениях Вооруженных Сил.

Так, в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», в котором создана современная производственная база для производства БЛА любого типа и назначения, выполняются мероприятия по серийному выпуску и модернизации БАК «Москит», освоено производство БАК «Шершень» типа квадрокоптер.

В интересах военного ведомства и Госпогранкомитета в ОАО «АГАТ – системы управления» проведена модернизация тактического БАК малой дальности «Беркут-2», целью которой стала доработка изделия, направленная на повышение надежности и обеспечение требований заказчика по его функциональным возможностям.

В качестве приоритетных направлений на ближайшую перспективу определено завершение создания БАК большой дальности и продолжительности полета различного назначения, в том числе ударных, вертолетного и самолетного типов.

 
 
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Представители Государственного военно-промышленного комитета и ряда организаций, входящих в его систему, приняли участие в V научно-практической конференции,...
 
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