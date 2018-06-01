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Сингапур готов заплатить за проживание Ким Чен Ына в президентском люксе во время саммита США-КНДР

02.06.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече", - сказал он без каких-либо подробностей.

Ранее "Вашингтон пост" написала, что пока остается неурегулированным ряд логистических и финансовых проблем, связанных с организацией саммита. В частности, стороны не могут решить, кто заплатит за гостиничный номер Ким Чен Ына.

Отмечается, что президентский люкс в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, обойдется в $6 тысяч за ночь, не учитывая размещения делегации КНДР. Кроме того, делегации из Пхеньяна для перелета в Сингапур может потребоваться самолет стороннего государства. 

По информации источника газеты, представители КНДР хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, и США готовы на это пойти. Однако американская сторона опасается, что КНДР могут воспринять это как оскорбление, поэтому они ведут переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил северокорейские счета.


Первоначально саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе президент США сообщил, что отказывается от него из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. 



 
 
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Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг...
 
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