«Лидсельмаш» стал четырёхкратным чемпионом Беларуси по мини-футболу

Клуб из Лиды четвёртый раз в истории выиграл национальное первенство по мини-футболу. В третьей игре финальной серии он обыграл гомельский ВРЗ по пенальти (5:4).

Игровое время закончилось вничью 4:4. Напомним, в двух предыдущих финальных дуэлях «Лидсельмаш» побеждал оппонентов из ВРЗ с одинаковым счётом 3:1.



