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«Лидсельмаш» стал четырёхкратным чемпионом Беларуси по мини-футболу
Клуб из Лиды четвёртый раз в истории выиграл национальное первенство по мини-футболу. В третьей игре финальной серии он обыграл гомельский ВРЗ по пенальти (5:4).
Игровое время закончилось вничью 4:4. Напомним, в двух предыдущих финальных дуэлях «Лидсельмаш» побеждал оппонентов из ВРЗ с одинаковым счётом 3:1.
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Клуб из Лиды четвёртый раз в истории выиграл национальное первенство по мини-футболу. В третьей игре финальной серии он обыграл гомельский ВРЗ в серии пенальти...
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