

Вот так удача! Солигорчанки выиграли главные призы от «Евроопта» (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев.

69 тур игры «Удача в придачу» от торговой сети «Евроопт», розыгрыш которой был проведен 22 мая, стал счастливым как минимум для двух жительниц Солигорска. Рабко Зоя Анатольевна выиграла квартиру в Минске, а Хомич Раиса Семеновна — автомобиль HYUNDAI CRETA.

Суперпризы 69-го тура были разыграны в этот вторник в столичном «Е-Сити» на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ. А претендовали на них игровые коды за покупки, совершенные на прошлой неделе в магазинах «Евроопт», «Бруснічка», а также интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Как и в прошлый раз, сегодня организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции удачливых покупателей.

Главный приз — жилье в престижном районе Минска — разыграл талантливый молодой артист, который в июле представит нашу страну на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках «Славянского базара в Витебске» — Евгений Курчич! Лауреат международных и республиканских конкурсов вытянул семь цифр — и квартира в столице стала принадлежать Зое Рабко из города Солигорска Минской области.





Как стал известно во время звонка в прямом эфире, Зоя Анатольевна больше 30 лет проработала воспитателем в детском саду, а сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. Услышав о своей фантастической победе, эта удачливая покупательница не стала скрывать эмоций! «У меня большая семья, дети, внуки растут, так что этот выигрыш так кстати, вы даже себе не представляете, — восторженно призналась счастливица. — Ура, ура, ура!»





И эмоции главной победительницы очень легко понять, ведь приз ей достался действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом — комплекс «Минск-Арена», водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей… Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Стоимость жилья тоже солидная — более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 49-я квартира, которую выиграли участники игры «Удача в придачу!» .





Крупно повезло сегодня и еще трем участникам 69-го тура, которым их покупки, совершенные на прошлой неделе, принесли новенькие внедорожники «Хендэ Крета» стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 186-й, 187-й и 188-й автомобили, которые обрели своих владельцев в игре от «Евроопт».





Эстафету удачи этим счастливчикам передали победители прошлых туров. Судьбу синего «Хендэ Крета» определила Елена Левченко, которая выиграла внедорожник в минувший вторник. Шар за шаром — и этот автомобиль стал принадлежать Раисе Хомич из города Солигорска Минской области, работнику социальной сферы, которая сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Как выяснилось во время звонка в прямом эфире, недавно Раиса Семеновна стала бабушкой, а сегодня ей повезло стать еще и автовладелицей. «Ура-а-а! Спасибо за хорошую новость!» – от всей души поблагодарила эта удачливая покупательница, услышав поздравления с выигрышем автомобиля.



А немногим позже, во время видеозвонка, Раиса Хомич вместе с сыном смогла увидеть свой новенький внедорожник. «Играем уже давно, но даже не надеялись на такую удачу!» – призналась победительница.







Благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ и трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by каждый желающий мог следить за всем происходящим в режиме реального времени. А запись розыгрыша можно посмотреть в любой удобный момент, — достаточно зайти в раздел игры «Удача в придачу!» на сайте evroopt.by.



Вот так повезло покупателям, которые совершили свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь ровно через неделю «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» снова разыграет три внедорожника и квартиру в Минске. А еще — более 30 000 денежных призов!







Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки — и меняйте жизнь к лучшему вместе с «Евроопт»!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ» по материалам печати.