Эрдоган запретил сервис Uber на территории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение прекратить работу в стране популярного такси-сервиса Uber. Он отметил, что не позволит международной системе разрушить бизнес турецких таксистов.

Турция – далеко не первая страна, где власти сказали сервису Uber «до свидания». Ранее он вынужден был уйти с рынков Дании, Венгрии и Болгарии. А во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване его деятельность ограничена.