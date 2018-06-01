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Эрдоган запретил сервис Uber на территории Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение прекратить работу в стране популярного такси-сервиса Uber. Он отметил, что не позволит международной системе разрушить бизнес турецких таксистов.
Турция – далеко не первая страна, где власти сказали сервису Uber «до свидания». Ранее он вынужден был уйти с рынков Дании, Венгрии и Болгарии. А во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване его деятельность ограничена.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение прекратить работу в стране популярного такси-сервиса Uber. Он отметил, что не позволит международной системе...
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