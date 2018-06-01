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Биатлонистка Надежда Скардино завершает карьеру

02.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Биатлонистка Надежда Скардино завершает карьеру
Надежда Скардино. Фото: biathlon.by
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Олимпийская чемпионка — 2018 биатлонистка Надежда Скардино в возрасте 33 лет объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщила belta. by

«Хотелось бы сказать большое спасибо Беларуси, биатлону за то, что дали мне такую возможность. Беларусь навсегда останется моей страной, надеюсь, что я для вас также — вашей биатлонисткой» — отметила спортсменка в своем выступлении.

«Японимаю, что нужно некоторые делать шаги вовремя, а не после. Я решила, мне очень сложно, потому что я люблю биатлон, я люблю соревнования, но, к сожалению, я не могу найти мотивации и сил, чтобы продолжить. А я понимаю, чтобы показывать хорошие результаты, нужна в первую очередь мотивация и, конечно же, силы на каждодневные тренировки. Но в данный момент я понимаю, что у меня нет…».

Надежда Скардино планирует отдохнуть после 15 лет спортивных выступлений.

«Я думаю, если я уйду, то освобожу место какой-нибудь молодой перспективной спортсменке, которая найдет в себе мотивацию и силы и будет хотеть, и будет выигрывать. И думаю, что это самое лучшее, что я могу сейчас сделать, — сказала Надежда Скардино.

Наибольшего достижения Надежда Скардино добилась в 2018 году в Пхенчхане, став олимпийской чемпионкой в эстафете. Она была бронзовым призёром Игр в Сочи и чемпионата мира по биатлону в эстафете. на её счету много других наград.

 
 
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