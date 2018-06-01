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​Щенка спасли из застывшего битума сотрудники МЧС в Бресте

02.06.2018 19:24 — Разное | ОНТ  
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Щенок в Бресте застрял в застывшем битуме, его выручили из беды местные спасатели.

В частности, в МЧС сообщили, что инцидент произошёл утром 31 мая. В пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС (она находится в свободной экономической зоне «Брест») позвонили из соседней организации и сообщили о том, что где-то поблизости слышно, как скулит собака.

На место прибыли спасатели и возле взлётной полосы аэропорта увидели щенка, который застрял в смоле. Ему сразу же начали помогать.

Спасательная операция осложнялась тем, что после холодной ночи битум стал твёрдым, как асфальт, а под щенком была яма. Ему повезло, что морда лежала на мелком участке. Если бы прошло ещё хотя бы два часа, то животное втянуло бы ещё глубже.

Щенка из битума доставали около часа. Малыш был бес сил, не мог пошевелиться. Кроме того, его нужно было помыть. Спасатели забрали бедолагу к себе в часть, затем позвонили волонтёрам организации «Доброта в Бресте». Волонтёры сразу же примчались к пожарным.

Затем собаку отвезли в ветклинику, чтобы спасти его жизнь, нужно было действовать очень быстро. Щенка отмывали подсолнечным маслом, однако у него ещё была и сильная интоксикация из-за смоляной корки. Кроме того, животное находилось в состоянии, близком к критическому, поскольку было полностью обезвожено. У щенка были сломаны лапки и хвост. За его жизнь боролись почти целый день.

В МЧС добавили, что в итоге щенок выжил, стал есть и пить. В настоящее время он находится в надёжных руках добрых людей.

 
Теги: Брест
 
 
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Щенок в Бресте застрял в застывшем битуме, его выручили из беды местные спасатели.
 
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