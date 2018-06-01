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Пятибалльное землетрясение произошло на юге Киргизии, сведений о разрушениях нет
Землетрясение произошло днем в субботу в Чон-Алайском районе Ошской области (юг Киргизии), сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики
По словам собеседника агентства, землетрясение зафиксировано 2 июня в 14:45 (11.45 мск), сила подземных толчков составила пять баллов в эпицентре.
"Очаг землетрясения располагался на территории Чон-Алайского района Ошской области в 8 км к юго-востоку от с. Шибээ, (. . .) в 27 км к юго-западу от с. Дароот-Коргон, где интенсивность толчков составила от 4,5 до 3 баллов", - сказал представитель пресс-службы.
Он подчеркнул, что по предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
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Землетрясение произошло днем в субботу в Чон-Алайском районе Ошской области (юг Киргизии), сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики По словам...
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