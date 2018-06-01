Пять цитат Лукашенко про коррупцию, элиту общества и приватизацию победы в ВОВ

Сегодня Александр Лукашенко выступал на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы, пишет БЕЛТА. Разумеется, он сказал кое-что интересное, смешное и занятное. Итак…

Про задержание уже бывшего своего помощника Ровнейко

«Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук [себя вел]. Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это.

Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

Прошло определенное время — 200 тысяч долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною».

Про новые коррупционные разоблачения

«Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам [СМИ] сообщить, а вы общественность ознакомили с этим. Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник Президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.

Но я ведь в Послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов. Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено».

Про БРСМ

Нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела. Мне хотелось бы, чтобы наш «комсомол» — БРСМ — был более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то периодические акции, но каждого человека в деле.

Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества.

Это структура, которую мы можем задействовать в любое время, особенно в тяжелый период».

Про опасность у границ

«К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах планеты. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы [пограничники], как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе».

Про приватизацию победы в ВОВ

В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему.

Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу.

Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей. Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку».