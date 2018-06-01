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Мечта должна была сбыться. Чем запомнилась начавшая новую жизнь биатлонистка Надя Скардино

02.06.2018 19:29 — Разное | Tut.by  
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана Надежда Скардино, выдержав гроссмейстерскую паузу после самого успешного для нее сезона, в начале лета все же решила объявить о завершении карьеры биатлонистки. SPORT.TUT.BY не без ноток грусти провожает улыбчивую девушку в ее новую жизнь и, в том числе с помощью прошлых публикаций, с удовольствием вспоминает, какой след она оставила в истории и сердцах болельщиков.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Застрельщица золотой олимпийской команды

Как справедливо полагал незабвенный Штирлиц, запоминается последняя фраза. И, называя сегодня имя Надежды Скардино (как и трех ее подруг по золотой эстафетной команде Пхенчхана), мы автоматически вставляем перед ним фразу «олимпийская чемпионка».

На играх в Южной Корее Надежда Скардино традиционно разгоняла белорускую эстафету. Причем делать это ей пришлось в таких в условиях, когда ветер сбивал с ног.


Фото: Reuters

Но одна из лучших снайперов мирового биатлона идеально справилась с лежкой и героически противостояла снегу и ветру на стойке. Она завершила свой стартовый этап всего с 2 дополнительными патронами, и в момент передачи эстафеты уступала лидеру гонки лишь 9 секунд, предоставив партнершам отличный плацдарм для штурма если не олимпийской вершины, то пьедестала уж точно.

Девушки с задачей справились превосходно, произведя настоящий фурор. Золото белорусок стало сенсацией, но Надежда Скардино после финиша призналась, что «мечтала о золоте Олимпиады, верила, что когда-либо это случится».

Если учесть, что перед олимпийским сезоном Скардино заявила, что он станет для нее последним, то мечта должна была сбыться именно в Пхенчхане.

Последний сезон, первый Хрустальный глобус

Впрочем, даже без олимпийского золота в минувшем сезоне Наде было бы что вспомнить. Это и первая в карьере победа в личных стартах Кубка мира (в шведском Эстерсунде), и первый в жизни Хрустальный глобус, пусть и малый — за выигрыш зачета индивидуальных гонок Кубка мира.


Источник: Биатлон Онлайн

Хотя сегодня Надежда Скардино признается, что достигла в своей карьере «всего, чего хотела, и даже немножко большего», как минимум одна мечта осталась неисполненной — медаль личных гонок чемпионата мира. Эта цель придавала ей сил, чтобы отпахать еще один олимпийский цикл после Сочи-2014. Но, вероятно, Надежда решила, что добытые в Кубке мира и на Олимпиаде в Пхенчхане трофеи вполне компенсируют недостающую награду с ЧМ. И разве у кого-то повернется язык упрекнуть биатлонистку за ее решение?

Родилась в России, но в 19 лет переехала в Беларусь ради биатлона

Надежда Скардино родилась в Ленинградской области. Она росла в многодетной семье. Из семерых детей в спорт пошли только девочки: Надя и еще одна из сестер — в лыжные гонки, третья дочка семьи Скардино — в большой теннис. Как лыжница Надежда не показывала высоких скоростей. В юниорском возрасте она даже думала заканчивать со спортом, но ей вовремя предложили переехать в Беларусь и попробовать себя в биатлоне. Скардино поняла: в этом виде спорта есть шанс компенсировать средний ход по дистанции точной стрельбой.

Спортсменка отмечала, что именно в Беларуси ей помогли поверить в себя и стать олимпийской медалисткой, поэтому Надя даже не думала о возвращении в российский биатлон.

Увлекается вязанием и путешествиями

Лучший антистресс для 33-летней Скардино — это вязание. Хотя она признается, что терпения для этого кропотливого занятия хватает максимум на неделю — потом надоедает. Надя связала себе варежки в цветах белорусского флага и даже подготовила подарок для маленькой Ксении Бьорндален в виде шапки и кофты.


Фото: twitter.com/IBU_WC

А еще биатлонистка обожает путешествовать. В ее топе лидирует вкусная и живописная Италия. Кстати, у Надежды есть итальянские корни. Она шутит, что обладает очень эмоциональным характером в темпераментных итальянских традициях. Для видеосюжета Скардино как-то готовила настоящую пиццу в белорусской вышиванке и компании Доротеи Вирер и Лукаса Хофера.

Занимается благотворительностью и мечтает усыновить ребенка

Надежда регулярно принимает участие в благотворительных акциях. На организацию самостоятельных проектов времени хватает не всегда. Зато Скардино с удовольствием отзывается на приглашения, если это позволяет жесткий тренировочный график. Например, она поддерживает мероприятия организации «Дети. Аутизм. Родители». Встречи с особенными детьми и их семьями восхищают ее и наполняют радостью и силой.


Надежда Скардино. Фото: Белорусская федерация биатлона

В будущем биатлонистка хочет усыновить ребенка из детского дома. Ее отец много лет работал в детдоме, а Надя вместе с братьями и сестрами ездила с папиными воспитанниками в детские лагеря. Она дружила с ребятами, которые остались без родителей, и считает, что, взяв на воспитание ребенка, смогла бы подарить счастье не только ему, но и себе.

Крестила дочку Анастасии Киннунен

В августе 2017-го белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен родила дочь Софию-Луми. На роль крестной семья пригласила Надежду Скардино. Победительница индивидуалки в Эстерсунде призналась, что становиться мамой всегда приятно, пусть для начала и крестной. Скардино подарила новорожденной одну из своих медалей и пообещала помогать родителям растить спортсменку.

Стала самым метким стрелком мирового биатлона

В прошлый олимпийский сезон Надежда Скардино установила мировой рекорд по точности стрельбы. Она без промахов прошла 22 огневых рубежа подряд. Статистика по этому критерию ведется в биатлоне с 1988 года. Результат белорусской спортсменки пока не смогли превзойти или хотя бы повторить ни женщины, ни мужчины.

Благодаря снайперской точности «коронкой» Скардино считается индивидуальная гонка на 15 километров. Именно в «индивидуалке» Надя взяла бронзу Игр 2014 года и поднялась на пьедестал вместе с Дарьей Домрачевой. После Сочи у суперметкой Скардино обострились проблемы со зрением. Врачи сделали ей две коррекционные операции и даже предлагали закончить со спортом. Но Надя сменила глаз для прицеливания и начала выступать с уникальной винтовкой, позволившей сохранить привычную правую изготовку.


Фото: vk.com

Является вторым номером, но называет Домрачеву «белорусским джокером»

После победы на этапе Кубке мира в Эстерсунде у Скардино спросили, можно ли сказать, что она наконец вышла из тени Дарьи Домрачевой. Белоруска спокойно ответила, что никогда не была в тени трехкратной чемпионки Сочи, а просто находилась на своем месте. В сезоны, когда Дарья лечилась от мононуклеоза и занималась семейными делами, Скардино была первым номером сборной. Она не смогла завоевать медалей на Кубке мира, зато прошлой зимой стала чемпионкой Европы в спринте.

Скардино и Домрачева дружат много лет и периодически даже выкладывают в соцсети ностальгические фото веселой юности. Надя отмечала, что Дарья — это мотиватор и подарок для всех спортсменов, а для белорусской команды — джокер и железный человек, который способен отыграть на последнем эстафетном этапе целую минуту.


Ха-ха! Надька! А такую фотку помнишь?) Фото: www.instagram.com/dadofun/

Вот только пока неизвестно, продолжит ли Домрачева карьеру. Ответа на этот вопрос Дарья пока не дала…

 
 
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SPORT.TUT.BY не без ноток грусти провожает улыбчивую Надежду Скардино в ее новую жизнь и вспоминает, какой след она оставила в истории и сердцах болельщиков.
 
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