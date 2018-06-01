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​Мать Меган Маркл рассказала о самом приятном моменте свадьбы её дочери и принца Гарри

02.06.2018 19:53 — Разное | ОНТ  
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Мать Меган Маркл Дориа Рагланд рассказала журналистам о самом волнительном моменте королевской свадьбы. Напомним, актриса Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года.

По словам мамы Меган Маркл, для неё самым приятным и запоминающимся моментом на свадьбе стала встреча с королевой Елизаветой II, правда, после того, как её дочь дала клятву.

Как пишет US Weekly, Дориа рассказала, что главная изюминка королевской свадьбы, конечно, после того, как её дочь сказала «Да» принцу Гарри, – это встреча с королевой Великобритании.

По данным источника издания, Гарри рассказал своей тёще Дории истории о королеве как о бабушке, о том, что она значит для него, чтобы ей легче было общаться с королевской семьёй.

Добавим, мать Меган Маркл встретилась с королевой в Виндзорском замке за чаем за день до свадьбы во время финальной подготовки к церемонии.

 
 
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Мать Меган Маркл Дориа Рагланд рассказала журналистам о самом волнительном моменте королевской свадьбы.
 
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