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Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»
Новости Беларуси. Лучшие предприятия-экспортеры названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри национального конкурса определило победителей в 22 номинациях.
В молочной отрасли вне конкуренции – холдинг «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель. Предприятие стабильно держит высокую марку и покоряет вкусы не только белорусов. Продукция поставляется в десятки стран. А в 2018 году молочку «Бабушкиной крынки» ждут в Мексике, Гонконге и Пакистане.
Могилевские молочники могут всё. Ассортиментный ряд «Бабушкиной крынки» – это порядка 250 наименований продукции – всё, что можно делать из молока. Ежедневно на предприятии перерабатывают до 1700 тонн сырья. Но здесь главное – не объемы и количество. На первом месте – качество. Натуральное сырье и наполнители – основополагающий принцип компании.
Наталья Беласова, главный технолог холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Чтобы не стоять на месте, технологи постоянно придумывают что-нибудь новое. Только потребитель распробовал греческий йогурт под маркой «Эко греко», как на «Бабушкиной крынке» запустили в производство еще одну новинку – серию вкусовых йогуртов в биоразлагаемой упаковке.
Высокое качество могилевской молочки оценили не только в Беларуси, но и за рубежом. Почти три четверти своей продукции холдинг «Бабушкина крынка» отгружает на экспорт.
Юрий Прокопенко, СТВ:
География поставок с каждым годом расширяется. Предприятие диверсифицирует рынки сбыта, открывает новые горизонты.
Сегодня «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель молочной продукции. И награда как лучшему экспортеру – признание успеха.
На подведении итогов национального конкурса «Лучший экспортер-2017» организовали дегустацию. Лестные отзывы потребителей – самая высокая награда.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Василий Стасев, заместитель директора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Уже в 2018 году на карте экспорта «Бабушкиной крынки» появятся несколько новых стран. Могилевскую молочную продукцию также ждут в Гонконге, Пакистане и Мексике. Уже сейчас предприятие делает заявку на победу в следующем конкурсе «Лучший экспортер».
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Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»
Новости Беларуси. Лучшие предприятия-экспортеры названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри национального конкурса определило...
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