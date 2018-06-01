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Крайне негативно воспринимаю подобные заявления. Президент о попытках переписать историю Великой Отечественной войны

02.06.2018 19:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во время своей рабочей поездки в Брестскую область Президент поручил наладить живую работу с молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, деятельность БРСМ пришло время менять, определять новые направления. С этой целью Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время встретиться с наиболее активными участниками молодежных объединений.

Общаясь с прессой, Александр Лукашенко также прокомментировал попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Президент Беларуси выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в той войне. И надо отметить, что в стенах Брестской крепости этот разговор звучал очень символично.

Крайне негативно воспринимаю подобные заявления. Президент о попытках переписать историю Великой Отечественной войны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Удивительно, в России приватизировать эту победу, как я когда-то сказал. Как будто не было на войне других: и белорусов, и украинцев, и грузин, и армян, и таджиков, и туркмен. Весь Советский Союз воевал, погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего потеряли. Вся Беларусь – это памятник.

В Брестской крепости воевали все. И все практически погибли. Поэтому нам делить победу – это лить воду на мельницу наших соперников и наших, можно сказать, противников. Они рады, что мы начали эту дележку. Вы знаете, откуда эта дележка пошла? Поэтому я крайне негативно, отрицательно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту победу выиграл – один, в одиночку, а некоторых просто не замечают.

Начали уже цепляться к нашим праздникам, к нашим традициям. Я просто хочу сказать об этом. В России, в других республиках пусть люди судят сами.

«Беларусь помнит» – акция. Вы знаете, я даже не могу сказать, что я – первый Президент – инициировал эту акцию. У нас, в Советском Союзе, эти были шествия. Мы восстановили эту акцию и назвали ее «Беларусь помнит». И тогда мы (это было 20 с лишним лет назад) – возьмите кадры: Президент впереди, ветераны, весь Минск, во всех городах аналогично, с портретами погибших, с нашими флагами красно-зелеными, с нашими ленточками под флаг красно-зеленый шли к этому памятнику, возлагали цветы. Тогда еще и «Бессмертного полка» не было, он появился позже – 3-5 лет тому назад. Так нам что сейчас – перечеркнуть нашу традицию – «Беларусь помнит» – выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то? Нет. Смысл и у «Бессмертного полка» вновь появившегося, и в нашей акции «Беларусь помнит» – смысл одинаковый, цели одинаковые. Мы хотим почтить память тех, кто погиб.

Крайне негативно воспринимаю подобные заявления. Президент о попытках переписать историю Великой Отечественной войны

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время своей рабочей поездки в Брестскую область Президент поручил наладить живую работу с молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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