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В Беларуси массово закрываются леса для посещения

02.06.2018 19:54 — Разное | Партизан  
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Причина – высокий класс пожарной опасности по условиям погоды.

По состоянию на 02.06.2018 ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.

В связи с этим Минлесхоз публикует ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. На каком основании вводится запрет на посещение лесов и что он в себя включает?

Прежде всего, стоит отметить, что введение запрета на посещение лесов – мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Согласно Лесному кодексу, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами при угрозе возникновения лесных пожаров. При этом ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д. 

Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды — когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного. 

2. Что делать, если дорога к даче ведет через лес? И как быть со сбором грибов и ягод?

Важно понимать, что запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. 

В таком случае, в целях безопасности граждан, данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор продукции побочного лесопользования (грибов и ягод)

3. Если в районе запрет на посещение лесов не введен, могу ли я выехать на природу, разжечь костер и т. д.?

Безусловно, но важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный сезон запрещаетсяразводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. 

При этом разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) допускается на специальных обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. 

После использования, костер должен быть потушен до полного прекращения тления.

4. Какое наказание ждет тех, кто нарушит запрет?

 Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).

5. Как узнать, в каких регионах запрещено посещение лесов?

Всю информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте Министерства лесного хозяйства – www.mlh.by - в рубрике «Правила поведения в лесу».

Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой красным цветом отмечены регионы, где на данный момент действует запрет на посещение лесов. Сегодня это практически все районы Гомельской и Брестской области, а также часть регионов Гродненской и Витебской области.

Информация о введении мер ограничительного характера также публикуется в районных, областных и республиканских СМИ, на сайтах местных исполнительных комитетов, лесхозов, подразделений МЧС.


 
 
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Причина – высокий класс пожарной опасности по условиям погоды.
 
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