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10 тысяч Вольт: лесника убило током - тело опознать не смогли даже коллеги
46-летний житель деревни Денисковичи Пётр Карпеня, который работал лесником в Круговичском лесничестве Ганцевичского района, 1 июня был смертельно поражен током высокого напряжения.
Как стало известно
По предварительной информации, мужчина ехал на велосипеде и наехал на оборванный электропровод мощностью 10 тысяч Вольт.
Мужчину в пятницу днем обнаружили работники электросетей, которые выехали искать порыв линии. Тело погибшего обгорело до неузнаваемости, даже коллеги по работе не могли его опознать.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели.
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46-летний житель деревни Денисковичи Пётр Карпеня, который работал лесником в Круговичском лесничестве Ганцевичского района, 1 июня был смертельно поражен током...
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