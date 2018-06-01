10 тысяч Вольт: лесника убило током - тело опознать не смогли даже коллеги

GANC-CHAS.BY , происшествие произошло в лесополосе около высоковольтной линии электропередач между Денисковичами и Круговичами. Как стало известно, происшествие произошло в лесополосе около высоковольтной линии электропередач между Денисковичами и Круговичами.





По предварительной информации, мужчина ехал на велосипеде и наехал на оборванный электропровод мощностью 10 тысяч Вольт.





Мужчину в пятницу днем обнаружили работники электросетей, которые выехали искать порыв линии. Тело погибшего обгорело до неузнаваемости, даже коллеги по работе не могли его опознать.





Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели.