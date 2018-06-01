"Крошка! Это была блестящая карьера". Домрачева отозвалась на завершение карьеры Скардино

Дарья Домрачева в своем инстаграме откликнулась на решение Надежды Скардино завершить карьеру биатлонистки.



Фото: instagram.com/dadofun

— Крошка! Это была блестящая карьера! Спасибо за все то, что мы прошли вместе! Спасибо за всегда верное плечо поддержки! Спасибо за азарт на тренировках! За веселые деньки вместе и за деньки в преодолениях тоже вместе! Есть что вспомнить! Спасибо за снайперский талант! Спасибо за твои успехи и трудолюбие! Впереди столько всего интересного! Команда — есть команда! Я всегда рядом, — написала Дарья Домрачева.

Отметим, что сама Дарья Домрачева пока не дала ответа, продолжит ли свою карьеру в предстоящем сезоне.