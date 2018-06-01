ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бассейн за 80 долларов: немецкий мастер построил бассейн из поддонов своими руками

02.06.2018 20:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Собственный бассейн на участке не такая уж и роскошь. Немецкий мастер Торбен Юнг сделал его из обычных деревянных поддонов. Стоимость всей конструкции не превысила и 80 долларов. Он фотографировал каждый этап своей работы, а потом выложил их в социальные сети.

Торбен Юнг давно мечтал о собственном бассейне на участке. Вместо того, чтобы покупать готовый, он поступил как наш типичный дачник — решил сделать дешево и сам, желательно из того что есть под руками. А в его распоряжении были бесплатные поддоны. В интернете он нашел сайт с планами и проектами самодельных бассейнов.

Основанием его бассейна стали деревянные поддоны 9 штук. Их он выставил на ровном, без камней, участке земли. Чтобы конструкцию не разорвало под весом воды, стенки стянуты специальными стягивающими ремнями.


Все внутренние поверхности полученного каркаса Торбен выстелил пленкой. Поверх ее, на стыках поддонов уложил полотенца для мягкости (чтобы стыки не были видны и не травмировались купальщики).


Водонепроницаемой «чашей» бассейна стал брезент голубого цвета из строительного магазина. Он стоил дороже всего — больше половины всего бюджета.


Снаружи бассейн можно было бы оставить и так, но Торвен решил все же окультурить его камышовыми матами.

Так как слива в бассейне нет, для этих целей пригодился садовый водяной насос. С его помощью немецкий дачник просто откачивает грязную воду из бассейна и заливает свежую.


Идея самодельного бассейна не новая и ее уже воплотили многие, не забывая отснять процесс на строительства. Вот, например, видео сборки большого бассейна:

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика