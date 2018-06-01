Бассейн за 80 долларов: немецкий мастер построил бассейн из поддонов своими руками

Собственный бассейн на участке не такая уж и роскошь. Немецкий мастер Торбен Юнг сделал его из обычных деревянных поддонов. Стоимость всей конструкции не превысила и 80 долларов. Он фотографировал каждый этап своей работы, а потом выложил их в социальные сети.

Торбен Юнг давно мечтал о собственном бассейне на участке. Вместо того, чтобы покупать готовый, он поступил как наш типичный дачник — решил сделать дешево и сам, желательно из того что есть под руками. А в его распоряжении были бесплатные поддоны. В интернете он нашел сайт с планами и проектами самодельных бассейнов.





Основанием его бассейна стали деревянные поддоны 9 штук. Их он выставил на ровном, без камней, участке земли. Чтобы конструкцию не разорвало под весом воды, стенки стянуты специальными стягивающими ремнями.





Все внутренние поверхности полученного каркаса Торбен выстелил пленкой. Поверх ее, на стыках поддонов уложил полотенца для мягкости (чтобы стыки не были видны и не травмировались купальщики).





Водонепроницаемой «чашей» бассейна стал брезент голубого цвета из строительного магазина. Он стоил дороже всего — больше половины всего бюджета.





Снаружи бассейн можно было бы оставить и так, но Торвен решил все же окультурить его камышовыми матами.

Так как слива в бассейне нет, для этих целей пригодился садовый водяной насос. С его помощью немецкий дачник просто откачивает грязную воду из бассейна и заливает свежую.





Идея самодельного бассейна не новая и ее уже воплотили многие, не забывая отснять процесс на строительства. Вот, например, видео сборки большого бассейна: