​Дайвер спас жизнь своему другу, отдав ему свою маску в мутной воде

Дайвер показал невероятную скорость мышления и спас жизнь своему товарищу после того, как у того вышел из строя кислородный баллон на глубине около 30 метров, сообщают СМИ.

Видео этого невероятного момента появились в Интернете. На кадрах видно, как Ник Берк (ему 37 лет) спешит на помощь своему приятелю Мэтту Хендерсону (ему 39 лет) в мутных водах у побережья гавани Хиллари в Перте (Западная Австралия).

Друзья уже заканчивали своё 30-минутное погружение, когда вдруг поняли, что у них большие проблемы: снаряжение Мэтта необъяснимым образом вышло из строя, и он быстро терял кислород.

Ник моментально вытащил запасную кислородную маску и поднял Мэтта на поверхность.

У обоих были симптомы кессонной болезни, парни могли умереть. Их доставили в больницу, где они провели пять часов, восстанавливаясь в декомпрессионной камере.

Мэтт признался позже, что служил в Ираке, Афганистане и Восточном Тиморе, у него было много ситуаций, когда смерть была близко, но никогда не было так страшно, как в этот раз.