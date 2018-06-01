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В центре Бреста двое пьяных парней угрожали прохожим топором
02.06.2018 20:38 — Разное | Аргументы и факты
1 июня в 17.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя.
Гражданин сообщил, что два парня с топорами угрожают прохожим расправой. На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции. Через семь минут правоохранители задержали молодых брестчан и изъяли у них два топора. 26-летний и 28-летний молодые парни находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин доставили в Московский РОВД, пишет
По предварительной информациии, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в больницу. Пострадавшему была оказана медпомощь, здоровью мужчины ничто не угрожает.
Проводится проверка.
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По предварительной информациии, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в больницу
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