В центре Бреста двое пьяных парней угрожали прохожим топором

1 июня в 17.20 на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя.

Гражданин сообщил, что два парня с топорами угрожают прохожим расправой. На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции. Через семь минут правоохранители задержали молодых брестчан и изъяли у них два топора. 26-летний и 28-летний молодые парни находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин доставили в Московский РОВД, пишет БЕЛТА.

По предварительной информациии, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в больницу. Пострадавшему была оказана медпомощь, здоровью мужчины ничто не угрожает.

Проводится проверка.