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Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?
Новости Испании. Глава Каталонии Ким Торра предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти автономии рассчитывают на продуктивный диалог.
Новое правительство Королевства Испании официально вступило сегодня, 2 июня, в должность. А это отменяет прямое правление Мадрида в автономии, введенное в конце октября 2017 года.
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Новости Испании. Глава Каталонии Ким Торра предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти...
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