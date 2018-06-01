Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?

Новости Испании. Глава Каталонии Ким Торра предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти автономии рассчитывают на продуктивный диалог.

Новое правительство Королевства Испании официально вступило сегодня, 2 июня, в должность. А это отменяет прямое правление Мадрида в автономии, введенное в конце октября 2017 года.



